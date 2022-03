Les" bonnets verts de la résistance" à Nonant-le-Pin

Des bonnets verts, désormais signes de ralliement des anti-GDE qui étaient près de 300 ce mercredi soir 6 novembre 2013, pendant plus de 3h réunis autour d'n barbecue devant les caméras de M6.

Ce jeudi, cela fait 2 semaines jour pour jour que le site d'enfouissement de déchets industriels et automobiles de GDE a Nonant-le-Pin est bloqué par des riverains. Le mouvement qui dure, mobilise une assez large population : des jeunes préoccupés par de possibles futures pollutions. Des couples, soucieux d'élever leurs enfants dans un environnement sain. Mais aussi des plus âgés, venus d'un large secteur autour de Nonant.

Eric Puerari, l'un des leaders de la mobilisation, a annoncé de nouvelles actions judiciaires : référé financier préventif, référé pour obtenir les expertises de GDE, et extension des prélèvements.

Les comportements évoluent: les maires sont de plus en plus nombreux - une vingtaine ce mercredi soir - des cantons du Merlerault, de Exmes, Gacé, Trun, Sées, et Mortrée, écharpes tricolores en évidence, venus soutenir le blocus du site. Eric Puerari :

Parmi ces maires, Hubert Honoré, maire de Courmenil :

Josette Lasseur, maire de Silly en Goufern :

Claudine Poinsignon, maire d'Averne sous Exmes :

Marc Richard, maire de Mortrée :

Le Conseiller Général de l'Orne DVD Hubert Christophe était également présent :

Le blocus continuera "s'il le faut au-delà de la décision du tribunal d'Argentan, attendue le 21 novembre prochain, affirment les opposants. Ce mercredi soir, ils ont reçu un message de soutien d'Hervé Morin (Président du Nouveau Centre), lu par Eric Puerari :

Ce jeudi après-midi 7 novembre, les anti-GDE aux bonnets verts recevront la visite de Clara Osadtchy, la présidente du groupe EELV à la région Basse-Normandie.