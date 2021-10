Les cérémonies de commémoration et animations du 66e anniversaire du débarquement

Tendance Ouest a recensé pour vos les principales cérémonies et animations qui se dérouleront dans la région.

Calvados :

Arromanches les Bains, chemins côtiers

Le 5 juin, triathlon du Débarquement à partir de 14h.

Asnelles

Le 6 juin, D-Day Festival. Randonnée pédestre « Sur les traces du 47e commando britannique » de 21 km sur les pas des soldats qui libérèrent Port-en-Bessin le 7 juin. Pique-Nique animé à Longues sur Mer avec apéritif-concert. Départ à 8h30.

Bayeux

Le 6 juin, D-Day Festival. Le « Bal de la libération » débute à 19h.

Le 7 juin, au jardin du Musée de la Bataille de Normandie, cérémonie commémorative organisée par NVA Normandy 1944 à partir de 11h.

Bénouville

Le 5 juin, à 15h30, concert du Big Band Junior à l’école de musique de Ouistreham sur l’Esplanade du Major Howard. A 17h30, accueil des vétérans britanniques du Major Howard et concert. A 19h45, apéritif. A 23h30, Midnight Cerenomy à la stèle du Major Howard (près du Pegasus Bridge). A 00h30, feu d’artifice et à partir de 1h00, bal de la libération de Bénouville.

Bernières sur Mer, parc de la mairie, Ilôt des Français

Le 6 juin, pique-nique D-Day. Pique-Nique avec Festi Jeux à partir de 12h et concert Gullivan dès 17h.

Bretteville l’Orgueilleuse, monument canadien Place du Canada

Le 8 juin, cérémonie du souvenir canadien à Bretteville l’Orgueilleuse à 18h.

Caen

Le 5 juin, à 15h45, accueil des vétérans britanniques, à 16h, cérémonie de dépôts de Gerbes au Jardin Britannique du Mémorial et à 17h45 défilé militaire sur l’esplanade du Mémorial.

Le 6 juin, nombreux dépôts de gerbes dès 9h.

Le 7 juin, cérémonies commémoratives canadiennes à partir de 14h30.

Courseulles sur Mer, croix de Lorraine (Graye-sur-Mer / Courseulles-sur-Mer)

Le 14 juin, cérémonie en souvenir du 66e anniversaire du retour du Général de Gaulle en France à partir de 17h.

Grandcamp Maisy, place de la Mairie

Le 14 juin, commémoration sur la plaque du général de Gaulle à 18h.

Isigny-sur-Mer, parc de l’hôtel de ville

Le 5 juin, pique-nique et concert gratuit dès 19h.

Ouistreham, place de Gaulle

Le 18 juin, cérémonie de l’Appel du 18 juin.

Pont Farcy, aire de pique-nique

Le 6 juin, pique-nique du 6 juin au Pont-Balley vers 11h.

Ranville, Mémorial Pegasus

Le 5 juin, portes ouvertes au Mémorial Pegasus dès 11h.

Tilly-sur-Seulles, autour du Musée de la bataille de Tilly sur Seulles, sous des chapiteaux

Le 6 juin, 2ème Salon du livre de la Bataille de Normandie entre 9h30 et 18h.



Manche :

Sainte-Marie du Mont, place de l’église

Le 5 juin, randonnée de la Voie de la Liberté à partir de 9h30. Entre 10h et 18, reconstitution de camps US, poste de commandement, poste de secours, poste de transmissions et poste signal corps.

Le 6 juin, randonnées VTT du « Jour J ». Une randonnée fléchée de 25 km avec départ de pôle de vie. Une autre randonnée de 12 km pour les moins de 10 ans avec départ du pôle de vie. Départs à 10h et 10h30. Egalement défilé des 40 Major Girls de Sainte-Marie du Mont en uniforme militaire US à partir de 14h30. Bal avec musique d’époque dès 21h30. Et feu d’artifice à 23h30.

Sainte-Mère Eglise, place de l’Eglise

Le 5 juin, à la Fière, parachutage en masse entre 14h et 14h30. Sur la place de l’Eglise, feu d’artifice entre 23h et 23h30.

Le 6 juin, Normandie Day, repas convivial où chacun amène son pique-nique, avcec animations musicales 12h-14h

Saint-Lô

Le 6 juin, durant la matinée, cérémonie commémorative au monument dans victimes civiles et à la prison.