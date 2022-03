Week-end Beatles à Ouistreham

Pour sa deuxième édition, le festival normand consacré aux Beatles annonce un week-end chargé. Vendredi 8 à 20h : soirée débat-concert ’’Les Beatles et Rolling Stones.’’. Samedi 9, à partir de 10h30 : The Cavern, concerts et présentation des travaux d’élèves, la Grange aux Dîmes. Entrée gratuite. A 12h : concert sur le toit de la mairie. Jusqu’à 20h et dimanche de 11 h à 16 h : intervention et exposition de Klaus Blasquiz, musicien collectionneur ‘’Beatles Workshop’’.

Concerts intimes par des musiciens acoustiques. Entrée libre, mairie de Ouistreham. Et de 13h00 à minuit et dimanche de 10h30 à 17heures : concerts de 45 minutes animés par 20 groupes. Dimanche 10 à 12h : inauguration du ‘’Yellow sub game’’, jeux de bois géant.

Pratique. Du vendredi 8 au dimanche 10 novembre, la Grange aux Dîmes et mairie de Ouistreham. 6/10/14€ les trois jours. Tél. 02 31 97 18 63 www.beatlesweekend.fr.