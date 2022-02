Flagrant délit de vol de carburant à Petit-Couronne

Vers 23h30, une patrouille de police avait été requise rue du Pommeret, à Petit-Couronne, où deux hommes avaient été aperçus en train de pénétrer dans l'enceinte d'un chantier. Les policiers les ont contrôlés peu après, alors qu'ils regagnaient leur voiture, une BMW, stationnée juste à côté.

Ils avaient en leur possession un bidon plein de 20 litres de carburant ainsi qu'une pompe et un tuyau. Ils ont reconnu avoir siphonné le réservoir d'un rouleau compresseur. Dans le coffre de la voiture, sept autres bidons, vides, étaient entreprosés. Les deux hommes, âgés de 21 et 29 ans, domiciliés à Bois-Guillaume et Petit-Couronne, ont été placés en garde à vue.