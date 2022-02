Voilà plus d’une dizaine d’années que l’écomusée du Perche propose une animation consacrée au bocage et à la pomme : la Fête de l’Arbre et du Cidre. Ces thèmes de l’arbre et du cidre sont l’occasion de conférences, d’expositions, de démonstrations et de dégustations, le tout répondant à un axe fondamental : la culture et l'environnement.



Pratique : 5,70€, gratuit pour les moins de 14 ans. Ouvert de 10h30 à 17h30.



Ecoutez, Julien Hamelin, animateur environnement.

Fête de l'arbre et du cidre à l'écomusée du Perche Impossible de lire le son.