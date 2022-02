Emmaüs : la Grande Vente aura lieu le 10 novembre à Rouen

Cette Grande Vente, sixième du nom, est organisée par les communautés Emmaüs de Rouen, Le Havre, Elbeuf et le Département de Seine-Maritime, et aura lieu de 9h à 18h dans le Hall 5 du Parc Expo de Rouen, à Grand-Quevilly. En 2012, l'événement avait accueilli 6.000 visiteurs et avait permis de récolter 68 000€ au profit de l'association fondée par l'Abbé Pierre.

Cette année, les recettes des ventes d’objets seront reversées au profit des trois groupes Emmaüs de la région pour développer trois projets : le financement du projet du lac Nokué pour amener de l’eau potable au Bénin, la mise en place de place de projets de solidarités locales et enfin, la réalisation d’une maison du bien-être à Pissy-Pôville.