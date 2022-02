“Il y a déjà, à Caen, des Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privés et d’autres associatifs. Mais le plus souvent, leur coût d’entrée est inaccessible pour une part importante de notre population”, constatait lundi 28 octobre le maire de Caen, Philippe Duron. Pour y remédier, une résidence municipale de 110 lits verra le jour d’ici l’automne 2015 dans le secteur Guillaume de Normandie, au nord du quartier de la Guérinière. Elle sera accessible aux personnes dans le besoin pour 1 600€ par mois, “l’un des tarifs les plus bas de la ville”, et sera dotée d’une architecture et d’installations modernes, dont des jardins thérapeutiques et une expérimentation de médecine à distance.

Un EHPAD municipal ouvrira à l'automne 2015 à Caen

A côté, un pôle d’activités et de soins adaptés, ainsi qu’une plateforme de services transformeront le lieu en “pôle gérontologique”. D’un coût global de 12 millions d’euros, ce chantier représentera “le plus gros investissement à vocation sociale du mandat socialiste.” Le reste de l’emprise permettra la construction d’environ 200 logements, pourvus de commerces et de services en rez-de-chaussée.

Le permis de construire a été délivré le 14 octobre, et le conseil municipal a validé lundi 4 novembre la cession du terrain à Normandie Aménagement.