Le nouvel évêque de la Manche a eu d'illustres prédécesseurs

S'il n'a eu que neuf prédecesseur sur le diocèse dans sa forme actuelle, ils sont plusieurs dizaines à avoir été soit évèques de Coutances soit évèques d'Avranches.

Et parmi eux un pape...

Avant d'être Jules II, le cardinal Guliano della Rovere a été l'un des quelques italiens à exercer la fonction d'évèque de Coutances. Un titre plus honorifique qu'autre chose car on ne retrouve aucune trace d'une potentiel visite de l'évèque dans son diocèse à l'époque de son ministère, c'est à dire de 1476 à 1477.

.. et des saints

Nombreux également, sont les évèques de Coutances a avoir été par la suite canonnisés. Le premier d'entre eux, Saint Ereptiole, fut premier évèque connu du diocèse de Coutances. Puis il y eut les évèques dont certains villages du département préservent la postérité Saint Pair, Saint Senier ou encore Saint Léonard (évèques d'Avranches) mais aussi, Saint Romphaire, Saint Fromond et bien sûr, le célèbre Saint Laud, ci dessous (évèques de Coutances).

Si beaucoup d'évèques sont tombés dans l'oubli d'autres demeurent par leurs actions et la légende comme Aubert évèque d'Avranches à qui Saint Michel fut apparu pour ordonner la construction du Mont-Saint-Michel. Geoffroy de Montbray, qui à la fin du XIème siècle quitta Saint-Lô pour Coutances dont la rue principale porte aujourd'hui le nom. Lancelot, Léonor Ier et Léonor II Goyon de Matignon, ancètres d'Albert II actuel prince de Monaco.

Enfin, certains évèques "plus récents" sont aujourd'hui inscrits dans la mémoire collective comme Anastase Germain et Joseph Guerard (Leurs nom a été donné à des établissements scolaire coutançais) sans oublier les 3 derniers, Joseph Wicquart "évèque de l'après concile vatican II", Jacques Fihey, "évèque de la période Jean Paul II" (photo ci dessus) et Stanislas Lalanne prédecesseur direct (ci-dessous) de Laurent le Boulc'h à qui l'on souhaite le même destin que tout ces illustres prédecesseurs.