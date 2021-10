El Olivo, dans le Vaugueux

La convivialité est au rendez-vous de cette table fréquentée à '80% par des habitués”. Il devient vite agréable de prendre place dans ce cadre superbe, avec ses tonalités grises, ses banquettes en cuir, son beau parquet foncé, ses tableaux de peinture en exposition, ses espaces généreux (200 couverts) et sa double terrasse... C'est sûr, le podium des plus beaux restaurants de Caen n'est pas loin.



Spécialiste du tartare

Le cadre c'est bien, mais la cuisine alors ? Tous les midi, El Olivo propose un menu du jour à 12 euros, comprenant un plat (viande ou poisson), un dessert et un café. Lors de notre visite, il fallait choisir entre une brandade de morue ou un tendron de veau. Sur terre comme en mer, le chef explore également de nombreuses pistes dans son appétissante carte : tartare, grenadin de veau, souris d'agneau, bar, lotte, thon rouge... Sans oublier les salades généreuses qui suffisent souvent à satisfaire les “petits” gourmets.

Attention, le midi, il ne faut pas être trop pressé. La forte affluence impose un rythme effréné au service. Qu'importe, une petite remarque au serveur et les choses s'accélèrent, toujours dans la bonne humeur.

Pratique. 32, rue du Vaugueux à Caen. Tél. 02 31 93 25 25.



