Près de cinq cents suicides d’agriculteurs en France enregistrés entre 2007 et 2009 selon l'Institut de Veille Sanitaire qui a publié ce jeudi 10 octobre, la première étude officielle réalisée sur ce sujet sensible et tabou dans nos campagnes.

Au total, 417 hommes et 68 femmes se sont suicidés au cours de la période, avec une surmortalité particulièrement marquée chez les éleveurs âgés de 45 à 64 ans.

Pascal Ferey le président de la Chambre d’Agriculture de la Manche évoque un véritable séisme.

Un suicide tous les deux jours chez les agriculteurs

Le ministre de l’agriculture, Stéphan Le Foll à la lecture de cette étude promet de « conduire une action déterminée » en faveur de la reconquête des revenus agricoles.