Se court à Longchamp, dans la 1ère course, 17 partants, 1400 mètres. Je vous conseille aujourd'hui le 5 UP AND COMING, le 9, le 6, le 8, le 4, le 16, le 2 et le 13. Départ 13h35.

hier, je vous ai donné le Tiercé dans l'ordre et le Quarté dans le désordre. Bravo à AYONNAX : magnifique ! Bonne journée. Apo