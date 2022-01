Les 35e Trans Musicales de Rennes: avec Stromae, mais pas seulement !

Paradoxe pour ce festival esquivant d'ordinaire les têtes d'affiche au profit de l'exploration musicale tous azimuts: en faisant revenir la jeune star belge, à qui elles avaient offert sa première scène à l'issue d'une résidence en 2010, les Trans craignent l'engorgement.

"On est un peu submergés d'appels téléphoniques. Or Stromae ne sera qu'un artiste parmi les 23 qui seront à l'affiche ce soir-là (le 6 décembre, ndlr)", dit Béatrice Macé, qui anime, aux côtés du programmateur Jean-Louis Brossard, le festival rennais depuis sa création en 1979.

"Ce sera un concert de Stromae certes, mais ce sera avant tout un concert des Trans, limité à une heure et quinze minutes. Aux Trans, le plus important est le concept de déambulation de salle en salle pour avoir le sentiment de diversité musicale", affirme Mme Macé.

Parmi la sélection 2013 du festival s'imposent quelques unes des voix les plus remarquables du moment, parmi lesquelles celle de la Britannique Hannah Reid, dont la prestation avec London Grammar est très attendue, et celle de son compatriote Benjamin Clementine, prodige folk-soul de 24 ans invité en résidence.

Parmi les sensations du festival se profilent également le choc disco du collectif new-yorkais Escort, l'electro-rock de l'ex-Rapture Luke Jenner, le trip-hop des Sino-californiens Nova Heart et le funk-pop de Har Man Superstar, un autre New-Yorkais.

Les amateurs de dance-floor et de gros son ne manqueront pas la french touch de Joris Delacroix et de Boston Bun, les Américains de The Crystal Ark, et le rap parodique de The Midnight Beast.

Les Trans, qui ont affiché une fréquentation record de 60.000 spectateurs (dont une moitié de payants) en 2012, s'articulent entre salles en centre-ville et scènes du Parc expo. Elles seront cependant privées cette année de l'un de leurs lieux les plus emblématiques: la salle de la Cité, au coeur de Rennes, pour cause de travaux.