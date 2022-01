Le 13 juillet dernier, plus de 200 infirmières puéricultrices, infirmiers puériculteurs et étudiants de la spécialité se sont réunis devant le ministère des Affaires Sociales et de la Santé pour manifester leur mécontentement.

La profession attend un cadrage interministériel (ministère des Affaires Sociales et de la Santé et du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche) sur le niveau de grade Master.