De nouvelles idées-sorties

Le samedi 15 mai, il ne sera pas question de découvrir des trésors mais de s'adonner à une promenade nocturne gratuite et insolite entre 20 h et 1 h au coeur du site archéologique de Vieux la Romaine. Aregenua dévoilera ses plus beaux atours à la lumière des flambeaux. En prime, les visiteurs pourront découvrir un avant-goût de l'exposition temporaire 'Sans chemise, sans pantalon. Histoires de costumes antiques” qui ouvrira au public le 3 juillet et proposera un voyage à travers des costumes de cinéma et d'opéra en les confrontant aux collections archéologiques du musée.



Des animations insolites

En plus de cette visite nocturne, des stages préhistoire seront proposés aux enfants à partir de 10 ans le samedi 29 mai. L'atelier aura lieu de 10 h à 17 h et sera animé par Jean Ladjadj, un artisan passionné par la Préhistoire et l'archéologie. Tarif : 20 euros.

Pour de plus amples renseignements : tél. 02 31 71 10 20.



