En 2012, pour la reprise en main de la foire, 15 000 visiteurs avaient foulé la moquette rouge du parc exposition de Saint-Lô à la rencontre des exposants et du Pays Basque.

En 2013, l'invité d'honneur prend ses aises

En plus de la traditionnelle foire commerciale et de ses 150 exposants, Muriel de la Croix, directrice du parc-expo, a invité cette année l'Alsace et recruté Philippe Bertin pour concrétiser et mettre en oeuvre la thématique alsacienne.

De 300 m2 pour le Pays Basques en 2012, l'espace dédié à l'invité d'honneur atteindra cette année 800 m2 avec 12 boutiques alsaciennes, une véritable brasserie alsacienne et la "route des vins" d'Alsace.

Philippe Bertin, de l'agence PHB et Compagnie, missionné sur cette foire 2013 évoque l'invité d'honneur 2013.





L'Aslace fait sa foire de Saint-Lô en 2013

Une foire importante pour Saint-Lô

Le maire de Saint-Lô, François Digard, rappelle l'importance commercialle de la foire de Saint-Lô.





INFOS PRATIQUES

La foire de Saint-Lô, se déroulera du 2 au 6 octobre de 10h00 à 19h00. 2 noctures le vendredi 4 et le samedi 5 jusqu'à 21h00 pour les exposants et 23h00 pour les restaurants.

Prix : 3 euros. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.

Tarif de groupe (à partir de 10) : 2 euros.