On pourra bientôt revivre le Caen d'avant-guerre !

Revivre le Caen d'avant-guerre : c’est tout l’objectif que poursuit l’association Cadomus. "Quiconque disposera d’une tablette électronique ou d’un téléphone Android pourra télécharger l’application et se promener comme dans un jeu vidéo dans le Caen de 1936... Modéliser toute la ville devrait nous occuper pendant 10 ans !", s’enthousiasme Aurélien Léger, le président de l’association. "Nous sommes déjà prêts ! Nous commencerons avec la place de la République, car nous disposons de tous les éléments patrimoniaux pour la recréer."

Le Centre de réalité virtuelle (CIREVE) de l’université de Caen prendra en charge la modélisation des bâtiments, et c’est la start-up d’Hérouville Datexim qui rassemblera toutes les données. Le projet, qui cumule les approches historiques, ludiques et technologiques, fait l’unanimité. Mais l’innovation a un coût, et Cadomus a encore besoin de 60 000 € pour débuter cette incroyable aventure.