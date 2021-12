Le Havre : le voilier retrouvé est vide

Un voilier correspondant aux signalements de recherche a été signalé ce jeudi 5 septembre aux alentors de 14h. C'est le navire Normandie Express qui a repéré le voilier de 7,5 mètres à 25 milles nautiques au nord-ouest du Havre. Dépêché, l'équipage a mis une embarcation à l'eau et a trouvé un voilier vide.

L'homme qui est recherché était parti à bord d'un voilier du port de plaisance du Havre mercredi 4 septembre. Sans nouvelle de lui, vers 21h, sa femme a contacté le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Jobourg, qui a tout de suite lancé des recherches pour les interrompre dans la nuit et les reprendre quelques heures plus tard.

Un plongeur-sauveteur a été déposé à bord du voilier pour rechercher l'homme disparu.