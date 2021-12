Ophélie Genest a été sacrée Miss Basse-Normandie au terme d'une prestigieuse soirée.

A 20 ans, la Caennaise est actuellement étudiante en deuxième année de psychologie. Elle mesure 1,73 m.

Ses dauphines sont Emma Van Bustel, 18 ans, et Sana Lehaire. Elles mesurent respectivement 1,77 m et 1,70 m et sont étudiantes en terminale S et en droit.

Elles sont toutes deux originaires de Caen.