Nouveau jeu : réveillez vos proches avec Tendance Ouest

7h15, le téléphone sonne.., Décrochez ! C'est peut-être Tendance Ouest au bout du fil et à la clé de nombreux cadeaux de la boutique Tendance Ouest à remporter. Car à partir de la rentrée votre radio lance un nouveau jeu baptisé "le jeu du réveil".

Le principe est simple, vous inscrivez le nom d'un proche, d'un ami ou d'un collègue sur le formulaire à retrouver ici, le jour et le motif de l'appel (anniversaire, fête, message personnel..) et on se charge de lui passer un coup de fil à 7h15. S'il décroche, c'est gagné et il démarre la journée avec plein de cadeaux.

Alors pour réveiller vos proches rendez-vous ici.