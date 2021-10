Délais postaux : l'enquête qui décoiffe !

L'association UFC Que Choisir du Calvados a mobilisé 24 enquêteurs pour mesurer les délais postaux. Chacun avait à charge d'expédier cinq courriers affranchis au tarif lent (0.51 €) et cinq courriers affranchis en lettre prioritaire (0.56 €). Au total, 153 lettres au tarif économique et 163 au tarif prioritaire ont donc été expédiées de lieux multiples du Calvados à une adresse unique de Caen. 'Côté courrier prioritaire, les promesses sont à peu près tenues : 89,6% des envois sont parvenus à destination à J+1, constate Gérard Becher, président de l'UFC de Caen. Mais les courriers affranchis au tarif lent parviennent en moyenne à leurs destinataires à J+3 et ce, quelle que soit la commune d'où le courrier a été posté”. Ironie de l'enquête : sur les 316 lettres envoyées, trois ne sont jamais arrivées à destination !



Galerie photos