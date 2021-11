Insolite : la tombe d'Andy Warhol filmée 24h/24, 7j/7

Si vous avez du temps à perdre, voilà un projet qui a de quoi vous combler : une webcam qui filme en plan fixe et non stop la tombe d'Andy Warhol située à Pittsburgh. On vous prévient tout de suite, mieux vaut y jeter un oeil aujourd'hui, si vous voulez voir un peu d'action...

Car c'est aujourd'hui, mardi 6 août, l'anniversaire de la naissance d'Andy Warhol. L'artiste a en effet vu le jour le 6 août 1928 et est décédé le 28 février 1987, et quelques personnes viennent lui rendre hommage sur sa tombe ou réaliser des reportages vraisemblablement pour la télévision américaine.

Si vous voulez jeter un oeil, rendez-vous ici