Caen : Elle ne volait pas les sous du centenaire

Comment se faire remercier de bons et loyaux services ? par une plainte au pénal. C'est la dure expérience qu'a vécu une femme de 50 ans, d'origine congolaise. Elle est restée plus de vingt ans au service d'un vieux monsieur, qui est décédé à l'âge de 104 ans. Cette dame de compagnie assistait son employeur de 7 h à 14 h et revenait en fin d'après midi, de 18 h à 20h. Lorsque la santé du vieil homme le permettait, elle allait avec lui au musée. Après une grave chute dans l'escalier, le centenaire lui a demandé de venir l'assister plus souvent. Mais, depuis 2000, les héritiers lui demandent de réduire les frais. Comme le vieil homme tenait encore ses comptes, la famille doute que les sommes versées correspondent à des heures supplémentaires. En 2006, au décès de l'aïeul, ils déposent une plainte pour abus de confiance à l'encontre de la fidèle employée. Licenciée pour faute lourde, celle-ci s'est retrouvée sans ressources du jour au lendemain. Le tribunal des prud'hommes attend pour statuer l'issue du procès pénal.

Pendant ce temps, la prévenue a recommencé des études à 46 ans. Elle a passé son diplôme d'aide-soignante, et vient de retrouver un CDI.

Elle a finalement été relaxée par le Tribunal et pourra bientôt percevoir ses indemnités de licenciement qu'elle attend depuis quatre ans.



