Près de Rouen, une chasse au trésor dans un labyrinthe

Les enfants et les plus jeunes sont invités à mettre la main sur le drapeau perdu, un emblème corsaire, parmi les quatre kilomètres d'allées de maïs, de dédale végétal. A l'aide d'un livret de jeu, les participants doivent déchiffrer un code leur permettant d'ouvrir le coffre où est conservé le précieux ! Récompense : une pièce d'or.

Pratique. Jusqu'au 31 août. Ouvert tous les jours, de 13h30 à 19h (dernière entrrée à 17h30). Entrée : 6€ (adultes), 5€ (4-12 ans) et gratuit pour les moins de quatre ans. Tarifs famille : 22€ pour deux adultes et trois enfants. Route de Sahurs, face au manoir de Villers, à Saint-Pierre-de-Manneville. Contacts 06 52 81 44 73 / 06 78 66 37 76 ou info@labyrinthenormandie.com et sur www.labyrinthenormandie.com