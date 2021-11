Flashback sur les tubes de l'été : les années 2010 de Shakira à Daft Punk

La playlist "Soleil" des années 2010 :

01. Shakira Feat Freshlyground, "Waka Waka (This Time for Africa)" (2010)

Chanson officielle de la Coupe du Monde de Football 2010 qui s'est déroulée en Afrique du Sud, "Waka Waka" s'est écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde et s'est placé en tête des hit-parades dans une quarantaine de pays.

Lien vidéo : http://youtu.be/pRpeEdMmmQ0

02. Jessy Matador, "Allez ola olé" (2010)

Tube de l'été 2010 choisi par France Télévisions pour promouvoir la Coupe du Monde de Football, cette chanson de Jessy Matador a représenté la France au Concours Eurovision de la chanson à Oslo le 29 mai 2010. Elle est restée plusieurs semaines en têtes des meilleures ventes de singles en France.

Lien vidéo : http://youtu.be/VrjMaxX02wA



03. LMFAO, "Party Rock Anthem" (2011)

En tête des charts dans de nombreux pays comme l'Australie, l'Allemagne, la Belgique, le Brésil et la France, ce single du groupe américain LMFAO avec Lauren Bennett et GoonRock a totalisé plus de 500 millions de vues sur la plateforme vidéo YouTube.

Lien vidéo : http://youtu.be/KQ6zr6kCPj8



04. Michel Teló, "Ai se eu te pego" (2011)

Sorti en juillet 2011 au Brésil, le titre interprété par Michel Teló connaît un vrai succès international grâce un buzz sur internet à partir de septembre. Le tube se place dans les charts en Amérique du Sud puis en Amérique du Nord et en Europe. La chorégraphie suggestive a été reprise entre autres par les joueurs du Real Madrid.

Lien vidéo : http://youtu.be/hcm55lU9knw

05. Adele, "Someone like You" (2011)

La chanteuse britannique s'impose dans les charts du monde entier avec son album et son titre "Someone Like You", un morceau qui raconte sa rupture avec son petit ami. En tête des charts dans de nombreux pays pendant plusieurs semaines, le single s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires au Royaume-Uni.

Lien vidéo : http://youtu.be/hLQl3WQQoQ0

06. Alex Ferrari, "Bara Bará Bere Berê" (2012)

Chanson brésilienne aux rythmes de samba et de merengue, "Bara Bará Bere Berê" est l'un des tubes de l'été les plus populaires en 2012. Numéro un en France en août, ce titre a été repris par plusieurs interprètes.

Lien vidéo : http://youtu.be/mUQDgkGPwSc

07. PSY, "Gangnam Style" (2012)

"Gangnam Style" de l'étonnant Coréen Psy a été la première vidéo dans l'histoire de YouTube à dépasser un milliard de vues. À ce jour, le clip a été visionné plus de 1,7 milliard de fois.

Lien vidéo : http://youtu.be/9bZkp7q19f0



08. Stromae, "Papaoutai" (2013)

Sortie en mai, cette nouvelle chanson marque le grand retour de Stromae, auteur-compositeur-interprète belge, qui avait déjà connu un vif succès en Europe en 2010 avec l'album "Cheese" et le tube "Alors on danse".

Lien vidéo : http://youtu.be/oiKj0Z_Xnjc



09. Robin Thicke et Pharell Williams, "Blurred Lines" (2013)

En tête des ventes de singles dans de nombreux pays, "Blurred Lines" impose dans les charts l'incontournable Pharrell Williams. Le leader du groupe N.E.R.D réussit un formidable come-back avec le titre de Robin Thicke, mais aussi le "Get Lucky" de Daft Punk.

Lien vidéo : http://youtu.be/yyDUC1LUXSU



10. Daft Punk Feat.Pharrell Williams, "Get Lucky" (2013)

Succès international incontournable de l'été 2013, le tube "Get Lucky" marque le retour du duo français Daft Punk en 2013. L'album "Random Access Memories", sorti en mai, a dépassé le million d'exemplaires écoulés en une semaine.

Lien vidéo : http://youtu.be/5NV6Rdv1a3I



Cette playlist est disponible sur le site de streaming Grooveshark : http://grooveshark.com/playlist (sans inscription).