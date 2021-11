Dans la région, il y a toujours du nouveau au zoo !

Petits wallabies, chiens de prairie, alpagas, tigres, manchots du cap sont nés sur le parc de Champrépus, dans la Manche, il y a quelques semaines. A Jurques, au sud-ouest de Caen, c’est un bébé panthère des neiges qui a vu le jour le 6 mai dernier. Classé parmi les dix espèces les plus menacées au monde, cette naissance est un vrai évènement.

Autre nouveauté à découvrir cette année, le parc Alligator Bay, tout près du Mont Saint-Michel, a mis au point des “terrariums bioclimatiques” à la pointe de la technologie pour la reproduction des reptiles. Enfin, le parc zoologique Cerza (Lisieux) et ses 300 000 visiteurs par an a vu naître en janvier dernier une femelle rhinocéros indien, et a construit un nouvel espace spécialement aménagé pour les lions.

Pratique. Cerza : 02 31 62 17 22. Jurques : 02 31 77 80 58. Champrepus, 02 33 61 30 74; Alligator Bay, 02 33 68 11 18.