Bords de Seine : c'est le médecin des bateaux rouennais

Il avait débuté mécanicien d’avions de chasse, puis s’était reconverti dans la réparation de vélo, après un grave accident. Après- guerre, il ouvrit donc un magasin dédié à la petite reine. Son fils, André, qui reprit l’affaire, la fit fructifier en l’élargissant à la moto. Puis en 1957, société Villetard se tournait vers les bateaux.

Du vélo à la plaisance

Aujourd’hui, l’entreprise, qui compte neuf salariés, est entre les mains de Pierre Villetard, le petit-fils du fondateur. Les vélos ont disparu depuis bien longtemps. La maison s’est totalement spécialisée dans la plaisance et les activités qui s’y rattachent : location et vente de bateaux neufs et d’occasion, accastillage, plongée, réparation. Et elle prépare au permis bateau.