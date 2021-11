Caen : la fièvre des cahiers de vacances est de retour !

“Bien souvent, constate la responsable du magasin Plein Ciel, sur la place Bouchard de Caen, ce sont les enfants qui veulent un cahier de vacances. Le secteur fonctionne encore très bien chaque été.” Même si les ventes ont un peu diminué ces dernières années, l’offre ne cesse de se renouveler. Les tout-petits (dès la petite section de maternelle) ont désormais droit à leurs cahiers de vacances.

Les maisons d’édition ont aussi créé de nouvelles références à destination des adultes, et proposent chaque année de nouvelles références plus ludiques ou plus polyvalentes. “Il existe maintenant un cahier effaçable, et la fameuse collection Les Incollables a aussi sorti les siens !” Les valeurs sûres, Nathan Vacances et Passeport Hachette, tiennent toujours le haut du pavé. Une quinzaine se vend chaque jour au magasin Fnac, principalement ceux des classes primaires. “On doit en recommander en permanence”, témoigne un vendeur. Ca n’est pas fini : la demande reste en général constante tout l’été.