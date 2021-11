Condé sur Noireau : 50 salariés licenciés après la liquidation de "Dubourg fils"

La société Dubourg Fils, entreprise de traitement de surfaces et de peintures industrielles possédaitt trois sites dans la région : deux dans le calvados, à Saint-Rémy et Condé-sur-Noireau avec 15 salariés, et un site à Athis-de-l'Orne, avec un effectif de 35 salariés.

Le tribunal de commerce n'a pas retenu le seul repreneur qui s'était positionné pour reprendre l'entreprise en fermant deux sites à Athis-de-l'Orne et Saint-Rémy, pour ne conserver que 12 salariés à Condé-sur-Noireau, selon le syndicat FO qui "se désole d'une telle finalité alros que l'entreprise ne manquait pas de clients".

La société, reprise en 2006 par un entrepreneur de l' Eure, avait subi un redressement judiciaire en 2009 qui avait déjà provoqué le licenciement de 42 salariés. 50 salariés de plus se retrouvent privés d'emploi.