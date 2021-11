Les pompiers racontent leur(s) histoire(s)

Plus de 8 000 objets y sont présentés dont 25 engins, tous roulants. La plupart de ces machines et objets proviennent des communes ou des corps de Sapeurs-pompiers de Seine maritime qui utilisaient ces matériels avant leur réforme.

Le musée expose en exclusivité la plus ancienne pompe à bras à 4 roues de France, dite "des Échevins" datant de 1721 et utilisée à Rouen. Une autre partie appartenait à des collectionneurs privés qui en ont fait don au musée. En octobre 2013, à l’occasion de la Fête du feu et du “grand décalage”, plusieurs roulements auront lieu. Pour que le public, qu’il soit pompier, curieux ou collectionneur, découvre de nouvelles machines.

Pratique. Rue Baron Bigot, Montville, 02 35 33 13 51. Infos sur http://www.musee-sapeurs-pompiers.org/