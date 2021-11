Plus de 20 compagnies investissent cette semaine le magnifique patrimoine bâti ou naturel de la ville de Bernay. Au programme jonglerie, théâtre, clown, danse, spectacle de feu, marionnettes, cirque… Tous les spectacles sont gratuits et accessibles à tous.

Comme chaque année, les plus petits comme les plus grands peuvent se divertir et se détendre aux animations ludiques, culturelles et de loisirs des "Festiv’été".

Ecoutez, Benoît Lecoq, Responsable du service culturel de la ville.