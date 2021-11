Tour de France 1957 : La Normandie en entrée

Le 27 juin 1957, le 38ème Tour de France s'élance de Nantes direction la Normandie, où il passera les 3 prochains jours. La 1ère étape de 204 km mène les 120 coureurs vers la Manche et Granville.

Dans ce peloton figure, un jeune Normand de 23 ans, Jacques Anquetil. Il dispute son premier Tour et va se faire une première frayeur en tombant à quelques kilomètres de l'arrivée dans la Manche, il sera touché sans gravité au coude et à la cuisse. A l'avant de la course, une échappée de onze coureurs s'est constituée. Dans les rues de Granville, le coureur de l'équipe de France André Darrigade va réussir l'exploit de s'imposer au sprint devant le redoutable espagnol Miguel Poblet. Le coéquipier d'Anquetil fait coup double en s'emparant du 1er maillot jaune de ce Tour 57.

Une tunique qu'il abandonnera le lendemain à l'arrivée à Caen à son coéquipier, René Privat, vainqueur en solitaire de la deuxième étape. S'en suit, le matin du 29 juin, un contre-la-montre par équipe autour de la Pairie de Caen, largement dominé par l'équipe de France de Jacques Anquetil. Ce dernier remportera l'après-midi même sa première étape sur la grande boucle avant de remporter deux semaines plus tard, son 1er Tour de France.