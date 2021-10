Cormelles : “En bonne position”

Invaincu depuis le mois de novembre en championnat, il est bien parti pour retrouver la deuxième division l'an prochain. Entretien avec Thierry Bourel, entraîneur.



Les trois premières équipes montent en Division 2 : vous êtes donc en bonne position pour l'accession ?

“Oui, à partir du moment où nous avons notre destin en main, nous sommes en bonne position. Il nous reste trois matchs, nous devons en gagner au moins deux pour assurer la montée. Nous sommes sur une bonne dynamique depuis trois mois. Le tournant de la saison a été notre victoire en Coupe de France contre Rouen (D2) en janvier dernier. Depuis, les filles ne lâchent rien. Tout le monde a le moral. On est prêt à cette montée qui était l'objectif de ce début de saison.”



Préparez-vous déjà la D2 ? Quels changements cela impliquerait-il pour le club ?

“Avant tout, on devra recruter. Il faudra clairement un effectif supérieur à celui que nous avons actuellement pour tenir la route. Nous devons commencer à travailler sur cette question en visant des joueuses expérimentées au niveau de la D2. Nous avons un bon effectif, mais il serait fragile pour la D2 et il n'est pas suffisamment fourni.”



Qu'en est-il de vos autres équipes à Cormelles ?

“Les équipes de jeunes représentent une priorité pour nous. Nos moins de 17 ans (U17) devraient remplir l'objectif fixé, à savoir terminer parmi les trois premiers du championnat régional. En 14 ans, il y a des résultats un peu moins bons en ce moment car nous devons jouer avec un effectif très jeune, mais cela reste très cohérent. Cela fait quatre ans que nous travaillons sur la formation et il n'est pas question de lâcher quoi que ce soit dans ce domaine.”

Aline Chatel



