Des ateliers parfums au musée Christian Dior à Granville

Pour cette saison estivale 2013, l’exposition «Impressions Dior» s’inscrit dans le Festival «Normandie Impressionniste». Elle revient sur le parcours artistique de Christian Dior et montre en quoi son enfance à Granville a pu inspirer ses créations grâce à un environnement naturel semblable à celui que recherchaient les artistes impressionnistes.



Un nouveau parcours, «Impressions de parfumeurs», parcours d’interprétation olfactive et sensible des chefs d’œuvres impressionnistes, a été créé spécialement dans le jardin de la villa.



Des ateliers parfums sont proposés tous les mercredis à partir du 3 juillet à 14h et 16h, dans le cabinet de lecture. Grâce à un orgue à parfums, les participants peuvent découvrir l’univers olfactif de la Maison, les différentes notes de tête, de cœur et de fond qui composent un parfum.



Uniquement sur présentation d’un billet d’entrée pour l’exposition «Impressions Dior». Sur réservation au 02 33 61 48 21. Nombre de places limité (minimum 5 personnes, maximum 12 personnes). Durée de l’atelier : 3/4h.



