Escroquerie à la carte bancaire en Normandie

Mercredi, trois malfaiteurs de nationalité roumaine ont été interpellés en flagrant délit d'escroquerie à la carte bancaire par les policiers du Service régional de police judiciaire (SRPJ) de Rouen.

Les suspects, âgés de 35 à 40 ans, ont été placés en garde à vue, avant d'être mis en examen vendredi soir pour "escroquerie en bande organisée" et placés en détention provisoire.

L'affaire avait débuté le 3 juin lorsque le SRPJ avait été alerté par le Groupement d'intérêt économique (GIE) des cartes bancaires au sujet de commerçants de Caen (Calvados) et du Havre (Seine-Maritime) victimes d'escroqueries à la carte bancaire.

Outre les 700 transactions annoncées pour la région de Caen, des centaines d'autres opérations frauduleuses devraient être dénombrées, notamment au Havre et à Cherbourg, pour un préjudice de plusieurs dizaines de milliers d'euros.

D'un commerçant à l'autre, le mode opératoire était le même: les escrocs payaient les marchandises achetées, en particulier des produits de luxe, avec de fausses cartes bancaires étrangères. Ils procédaient aussi à des retraits d'argent liquide dans des distributeurs.

Munis d'un vague signalement, les policiers se sont lancés sur la trace des escrocs. Mercredi, ils ont été informés de faits similaires dans l'agglomération de Cherbourg (Manche).

Les trois individus ont été repérés dans le centre commercial de la Glacerie, près de Cherbourg. Ils venaient de faire de nouvelles victimes lorsqu'ils ont été interpellés. Sur eux, les policiers ont découvert 10.000 euros en liquide.

Dans la voiture des suspects et dans la chambre d'hôtel qu'ils avaient réservée sous un faux nom, les enquêteurs ont retrouvé deux cents fausses cartes bancaires, ainsi que de puissants ordinateurs et tout le matériel utile à la captation et au réencodage de données bancaires piratées sur internet.

Les policiers ont saisi également tout un stock de marchandises achetées frauduleusement en Normandie (vêtements de marque, parfums, bijoux...), ainsi que de faux documents administratifs.