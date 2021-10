Handball : Falaise s'incline en finale de Coupe de France régionale

On attendait près de 1 000 Normands dans la grande arène de Paris-Bercy, ce samedi 25 mai, pour le match entre Falaise et Beaujolais, en finale de Coupe de France régionale. Le club calvadosien s'est incliné d'un petit but, 22-21.

Après avoir couru au score pendant presque tout le match, accusant dès les premières minutes de jeu plusieurs longueurs de retard, les joueurs de Falaise se sont réveillés en fin de match, démontrant un sursaut d'orgueil jusqu'à revenir à égalité à quelques minutes de la fin (19-19). S'en suivait cinq dernières minutes particulièrement tendues et indécises.

Il s'en aurait fallu de peu pour que Falaise passe devant, mais c'est finalement Beaujolais-Val de Saône qui inscrit son nom au palmarès de cette Coupe de France régionale.