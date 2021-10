Une daurade en papillote

Daurades maraîchères en papillotes

Pour 4 personnes



4 daurades de 250 g environ, vidées et parées

2 cuil. à s. d'huile d'olive

2 cuil. à s. de ciboulette ciselée

2 cuil. à s. de jus de citron

1/2 cuil. à café de paprika

2 belles carottes coupées en bâtonnets

1 gros poireau coupé en lanières

4 beaux champignons finement émincés

4 rondelles de citron

Préchauffer le four à 200° C (th. 6). Laver et éponger les daurades, les saupoudrer de sel fin à l'intérieur et à l'extérieur et les réserver à température ambiante.

Dans une jatte, mélanger 1 cuillerée d'huile, la ciboulette, le jus de citron et le paprika.

Porter à ébullition une casserole d'eau et y plonger les carottes, le poireau et les champignons, les faire blanchir pendant 1 minute, puis les égoutter.

Enduire du reste d'huile 4 feuilles de papier sulfurisé. Au centre de chacune d'elles, disposer une daurade préalablement essuyée, une partie des légumes, une partie de la préparation à l'huile et une rondelle de citron. Refermer soigneusement les papillotes.

Les disposer sur la plaque du four, les enfourner et les faire cuire pendant 15 minutes. Servir avec du riz blanc.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire