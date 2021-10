En équipe de France de coiffure, la Rouennaise allume la mèche

Désignée meilleure apprentie régionale en 2011, elle a remporté le Grand Prix national de coiffure de mariée en 2012. Une succession de distinctions qui lui a permis d'intégrer l'équipe de France de coiffure en janvier dernier.

"Elle n'a pas du tout confiance en elle". Les mots d'Erika Savary, la diserte patronne du Salon Fantaisy, où Jennifer est en apprentissage jusqu'en septembre, prennent tout leur sens dès lors que l'on se retrouve face à sa protégée. Si la magie opère quand la jeune Rouennaise se lance dans un chignon ou une coiffure sophistiquée, ne comptez pas sur elle pour prononcer de longues tirades. "Tout le monde me dit que je dois plus me lâcher", reconnaît Jennifer d'une voix fluette. De la timidité à la douceur, il n'y a qu'un pas et elle a su faire de ce trait de caractère un de ses atouts majeurs pour se faire apprécier de la clientèle.

Duo complémentaire

Tout en discrétion, Jennifer vit de sa passion. "J'ai toujours aimé la mode et être bien coiffée", confesse-t-elle, dans un léger sourire. Coiffeuse le jour, la jeune femme l'est également souvent le soir et le week-end car tous les lauriers récoltés ne l'ont pas été sans entraînement ; chez elle, en faisant ses gammes sur une tête à coiffer. "Sans Erika et sans mes parents, je ne sais pas si je serais allée à tous les concours", admet-elle d'ailleurs. Il faut dire qu'avec Erika Savary, Jennifer est plutôt bien tombée. Sa tutrice n'avait-elle pas, elle-même, participé aux championnats du monde de 2010 ? Tel le yin et le yang, le duo de choc est des plus complémentaires.