Commençons le printemps avec la critique d'un film romantique français, L'arnacoeur avec Romain Duris et Vanessa Paradis.













Votre fille sort avec un sale type ? Votre soeur s'est enlisée dans une relation passionnelle destructrice ? Aujourd'hui, il existe une solution radicale, elle s'appelle Alex. Son métier : briseur de couple professionnel. Sa méthode : la séduction. Sa mission : transformer n'importe quel petit ami en ex. Mais Alex a une éthique, il ne s'attaque qu'aux couples dont la femme est malheureuse.

Alors pourquoi accepter de briser un couple épanoui de riches trentenaires qui se marie dans une semaine ?







Une comédie romantique française réussie. Romain Duris tout en charme, Vanessa Paradis en fille distante et joueuse, l'alchimie prend. Mais ce qui démarque ce film des autres, qui lui permet d'être un peu au dessus du lot ce sont les seconds rôles très réussis. On adore le duo complice du personnage de Romain Duris formé par Julie Ferrier et François Damiens, hilarant. Ensemble ils montent des stratagèmes ingénieux et incroyables pour séduire leurs cibles.

L'humour est ainsi au coeur du film, avec des dialogues parfois savoureux avant la petite touche romantique inévitable mais pas gnan gnan.







L'arnacoeur, à ne pas manquer au cinéma depuis mercredi. Profitez en d'autant plus que jusqu'à ce mardi soir c'est le printemps du cinéma avec tous les films à 3,50¤ dans les cinémas participants.