Au tribunal de Rouen : traquée par un amoureux éconduit

Après leur séparation, la jeune femme partit travailler à Deauville. Qu'importe, il la retrouva. Elle rentra alors s'installer à Rouen. Mais H. A. la suivit. Elle changea de quartier, de ville. En vain. Elle ne se sentait en sécurité nulle part.

Harcèlement

Le harceleur surveillait ses allers et venues. Tantôt il violait son domicile et l'appelait depuis son téléphone fixe : " Devine où je suis ? Je suis passée chez toi..." Il ne se contentait pas d'appeler. Plusieurs fois, la jeune femme retrouva ses vêtements lacérés. Il dégradait aussi son véhicule : pare-brise brisé, pneus crevés. Il mit le feu à la voiture de la mère. Le désarroi de la victime grandissait. Quand elle rentrait le soir, elle sursautait au moindre bruit, pensant que, peut-être, il la suivait. Tel fut le cas, une fois ! Il la blessa à la main, avec un morceau de verre. Après bien des péripéties, la victime retourna vivre chez sa mère.

Le 22 octobre 2012, à l'aube, l'homme s'introduisit dans leur domicile. Il menaça la jeune femme, alors enceinte de six mois, avec une paire de ciseaux et la violenta. Il se retira juste avant que les secours n'interviennent. Les victimes déposèrent une nouvelle plainte. L'enquête fut rouverte.

Le 7 mai dernier, H. A. a comparu pour vol, violences, dégradations, violations de domicile et menaces de mort entre octobre 2009 et octobre 2012, à Rouen. Le prévenu a nié l'intégralité des faits et s'est dit victime "d'un coup monté".

Il a été condamné à 3 ans d'emprisonnement et devra se soumettre, à sa sortie de détention, à un suivi socio judiciaire pendant cinq ans.