Roller-hockey : Rouen ne sera pas champion de France

Un petit but en plus et Rouen aurait décroché sa place en finale du championnat de France Elite. Défaits 5-1 au match aller de la demi-finale face aux Corsaires de Paris XIII, les Spiders se sont imposés 6-3 en prolongation samedi 11 mai, à la halle Saint-Exupéry.

Insuffisant toutefois pour rejoindre Anglet en finale. Les Spiders, leaders au terme de la saison régulière, peuvent nourrir des regrets. Ils ont buté une nouvelle fois face à leur bête noire.

Dans l'autre demi-finale, Villeneuve-la-Garenne, dauphin de Rouen en saison régulière, a également été sorti de la compétition par Anglet, malgré une victoire sur le score de 8-6.