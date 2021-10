8 mai : mémoire et recueillement en Basse-Normandie

Uniformes, porte-drapeaux, dépôt de gerbes, minute de silence, Marseillaise, décorations... Les cérémonies traditionnelles du 8 mai, mais ô combien importantes, se sont déroulées un peu partout, en Basse-Normandie.

"La guerre est gagnée ! Voici la Victoire ! C'est la Victoire des Nations Unies et c'est la Victoire de la France" : ce sont les premiers mots du Général de Gaulle le 8 mai 1945, lors de son discours radiodiffusé. Ce jour célèbre la capitulation de l'Allemagne nazie et l'Armistice de la seconde guerre mondiale.

Le message de Kader Arif

Partout aujourd'hui, les autorités civiles et militaires ont rendu hommage aux 541.000 morts français pendant ce conflit, mais aussi aux déportés des camps de concentration et d'extermination. Un message du ministre délégué aux Anciens combattants, Kader Arif, a été relayé dans les communes.

Il rappelle que "dès juin 1940, certains refusèrent l’inacceptable (...). Unis par un même idéal, leur courage et leur volonté furent plus forts que tout. En cette année 2013, à travers l’année de la Résistance, c’est à eux tous que la Nation rend hommage, à toutes ces femmes, tous ces hommes, dont le sacrifice librement consenti permit à la France de siéger à la table des vainqueurs, le 8 mai 1945, et à l’Europe de se reconstruire."

Une autre date : le 8 mai 2002

A Cherbourg, ce jour est aussi celui de l'hommage aux victimes de l'attentat de Karachi, le 8 mai 2002. Parmi les 15 morts, 11 Français dont la plupart étaient des salariés de la DCN, à Cherbourg.