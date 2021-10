Tom Frager à Tendance Ouest

Tom Frager est un homme du monde. Né sur les terres d'Afrique, il a vécu durant huit ans entre le Sénégal et le Mali. C'est en Guadeloupe où il réside pndant près de quatorze ans avec ses parents, qu'il s'initie au surf et rejoint l'équipe de France.



Insatiable globe-trotter

Si sa planche de surf fait partie des accessoires dont il ne peut se séparer, sa guitare n'en demeure pas moins l'un de ses objets favoris. Il parcourt ainsi la terre, guitare et planche en bandoulière, pour mieux partager ses douces mélodies aux accents pop, rock, reggae, ska ou jazz manouche. Son dernier album intitulé Better Days est un véritable puzzle coloré et authentique, reflet des diverses cultures qu'il a côtoyées. L'artiste nous plonge dans un univers à la croisée de la pop soul de Jason Mraz, du reggae de Bob et du rock de Sublime.

Tom Frager sera présent dans nos studios, 30 avenue du 6 juin, mercredi 31 mars de 18 h à 19 h pour un showcase bercé de soleil !



