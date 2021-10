Mickael Reagan, fils de l'ancien président des USA à Sainte-Mère-Eglise

Un moment historique pour le musée Airborne de Sainte-Mère-Eglise, qui recevait, ce samedi matin, une délégation américaine, emmenée par le fils ainé, de l’ancien président des Etats Unis d’Amérique, Michael Reagan, président d’une fondation basée en Californie pour la pose de la première pierre de l’extension du musée ouvert en 1964. Il honore la mémoire des libérateurs alliés et notamment des troupes aéroportées des 82ème et 101ème divisions américaines, larguées au-dessus de la commune.

Un partenariat a été acté entre le musée manchois, et Michaël Reagan, dont la fondation finance sur le continent européen des projets liés à la préservation de la mémoire des alliés et plus généralement de la démocratie.

La partie financière n’a pas été abordée par le fils de l’ancien président américain. Marc Lefèvre, le président de l’association du musée et maire de Sainte-Mère-Eglise n’a pas manqué de souligner le montant de l’investissement de 6,5 millions, sur des fonds propres de l'association du musée. Comme un appel lancé à la fondation de Michael Reagan.

Le nouveau bâtiment, en forme d’aile d’avion, de 1 200 m2, dont près de la moitié de salles immersives, proposera au visiteur notamment de pénétrer à l’intérieur d’un avion C-47 avec son équipage, juste avant le largage des parachutistes au-dessus de Sainte-Mère-Eglise cette nuit du 5 juin 1944.

Inauguration : le 6 juin 2014, pour le 70ème anniversaire du D-Day.

Ecoutez Michael Reagan.