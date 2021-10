Appel à témoignages : faut-il avoir peur de ce que l'on mange ?

Chaque semaine, vos témoignages sont indispensables au débat du "Comtoir de l'Info" programmé sur Tendance Ouest. Nous les diffuserons à l'antenne et les transmettrons à nos débatteurs.

Cette semaine, autour de François Dufour, nous retrouverons Alain Le Courtois, maître cuisinier de France, membre émérite de l'Académie culinaire de France, Laurent Porée fondateur et ancien président de l'association Mange ta soupe à Carentan et Patrice Lemariey, PDG de Best of Assistance à Torigni-sur-Vire.

Nous avons besoin de vos témoignages : les scandales de la viande de cheval, des pesticides dans notre alimentation... Tous ses sujets ont fait la Une de l'actualité. Vous ont-ils rendus méfiants vis-à-vis de ce que vous avez dans votre assiette ?

Que vous travailliez dans l'alimentation, que vous soyez agriculteurs ou simplement un consommateur, n'hésitez pas à nous faire part de votre opinion sur la question.

