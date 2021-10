Ouverture de la billetterie du festival Terres de Paroles

Ce festival normand est l'occasion de découvrir ou redécouvrir les textes d'auteurs renommés comme Marguerite Duras ou Victor Hugo, mais aussi ceux de jeunes talents. Denis Podalydès, Irène Jacob, Robin Renucci et bien d'autres incarneront ces textes.

Le festival proposera aussi des moments de rencontres avec des auteurs, des débats et des séances de dédicaces mais aussi des dîners-buffets pour allier convivialité et rencontres. En écho au festival Normandie Impressionniste, un parcours "L'eau et les livres" sera proposé pour petits et grands (parcours Jeunesse). Les autres thématiques seront : Histoires de famille, histoires de couple, quêtes et enquêtes, (auto) biographies, sexe corps et transgression, récits d'Orient ainsi que les inclassables.

Le dernier soir, dimanche 2 juin, Mathieu Boogaerts enchantera les falaises d'Etretat.

Pratique. Plus d'informations sur terres-de-paroles.com. 5€ la lecture, 5€ le dîner-buffet (places limitées). Des navettes seront proposées au départ Place de la Madeleine.

Pour réserver vos places :

Guichet du festival Terres de paroles

3, rue Adolphe Chéruel 76000 Rouen

Métrobus, station Beauvoisine

02 32 10 87 07 - billetterie@arts276.com