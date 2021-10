A Giverny : une superbe expo Paul Signac, le pointilliste

Paul Signac est l'instigateur, avec son ami Seurat, d'un traitement nouveau de la couleur : le pointillisme. Sa technique repose sur l'utilisation de petites touches de couleurs primaires juxtaposées. Inspiré par les progrès de la science optique, il organise ses toiles de façon à ce que l'oeil du spectateur reconstitue spontanément les couleurs intermédiaires.

L'eau est évidemment un thème majeur dans son travail et prend mille reflets colorés sous le pinceau du peintre passionné par le paysage. De Saint-Tropez, aux Andelys et de Concarneau à Venise, l'exposition compte une centaines d'œuvres et permet en complément de découvrir les théories scientifiques de la couleur.

Pratique. Jusqu'au mardi 2 juillet, ouvert tous les jours 10-18h, Musée des impressionnismes, à Giverny. Tarifs 3 à 7 €. Infos. www.mdig.fr.