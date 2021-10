Une date de sortie pour la surface pro de Microsoft

Microsoft vient d'officialiser le lancement de sa nouvelle tablette, enfin plutôt de la version "pro" de la Surface.

Jusqu'ici nous devions nous contenter de la version installée avec Windows RT ce qui a pu déplaire à bon nombre d'utilisateurs qui estiment rester sur leur fin. Avec la Surface Pro l'expérience sera différente, celle-ci intégre le nouveau système d'exploitation Windows 8 tel un ordinateur classique.

Selon le site internet PC INpact sa sortie est prévue courant mai (à proximité du 15 selon leurs sources) et ce, dans la quasi totalité du territoire européen.

Les tarifs ? Rien n'est confirmé, mais il faudra normalement compter entre 899 euros pour la version 64 go et 999 euros pour le modèle équipé de 128 go de mémoire interne.