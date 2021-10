Végétal en fête ce week-end en Normandie

Ce week-end en Normandie, le végétal est en fête. Les horticulteurs et les pépiniéristes ouvrent leurs portes et leurs serres dans le cadre de la 17e édition de "végétal en fête". A découvrir, serres et pépinières de production.

Ce secteur emploi 500 salariés à la production en Basse-Normandie. Des professionnels qui se remettent doucement des intempéries de mars. 15.000 m2 de serres et tunnels ont été endommagés ou détruits par la neige.

Mais avec le retour d'un printemps tardif, il s'agit maintenant de penser à planter.

Ecoutez Didier Anquetil Président de l’Association des Pépiniéristes et Horticulteurs de Basse-Normandie, de la Pépinière d’Elle dans la Manche.

Pépiniéristes et horticulteurs ouvrent leurs serres ce dimanche dans la Manche, le Calvados, l’Orne et l’Eure. Tout le programme est sur www.nomandie.chambagri.fr