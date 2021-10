Trophée de l'île pelée au large de Cherbourg

Depuis 1995, le Trophée de l’Ile Pelée a lieu chaque année sur le plan d’eau exceptionnel de Cherbourg ; son port en eaux profondes et la protection de la plus grande rade artificielle d'Europe réunissent des conditions idéales pour régater en toute sécurité et à toute heure.

D’une rencontre interrégionale, ce rendez-vous nautique des écoles et universités s’est installé dans le calendrier du sport universitaire pour devenir le Championnat de France FFSU de voile habitable et, depuis 2008, la Coupe d’Europe universitaire.

Durant 6 jours de courses en flotte, les 32 concurrents engagés s’affronteront à armes égales sur des voiliers identiques (J-80).

A l’issue des régates, le vainqueur recevra la Coupe d’Europe universitaire de voile habitable tandis que le titre de Champion de France F.F.S.U. sera décerné au meilleur équipage français.