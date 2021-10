Le Caen Triathlon ne cesse de grandir

De quoi former des athlètes complets. Dans la capitale bas-normande, ils sont 130 à s'adonner à ce sport multi-tâches qui pousse tout le corps à repousser ses limites. Fondé en 1992, le Caen Triathlon accueille aujourd'hui des licenciés âgés de 6 à 60 ans. "Pour les enfants, c'est natation les lundis et vendredis soirs, et vélo et course le samedi matin", assure Fabien Guerineau, salarié au club.

Pour les plus grands, la cadence monte jusqu'à plusieurs entraînements par jour, comme pour l'équipe masculine qui évolue en championnat de France de Division 2. "Même si chaque athlète peut avoir une préférence pour une discipline, le triathlon, c'est le plaisir d'enchaîner les trois."

Le club de Caen organisera son triathlon le 12 mai prochain.